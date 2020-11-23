ATP Finalleri'nde şampiyon Daniil Medvedev oldu!
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Rus Daniil Medvedev, Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 51. ATP Finalleri, Medvedev ile Thiem arasındaki final karşılaşmasıyla sona erdi.
4 numaralı seribaşı Medvedev, 2 saat 42 dakika süren mücadelede 3 numaralı seribaşı rakibini 4-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yendi.
ATP Finalleri'nde oynadığı beşinci maçını da kazanan Rus tenisçi, turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.
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