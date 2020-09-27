"Atletizmin altın çocuğu" Mahsum Değer, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Van'da yaşayan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Mahsum, öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı atletizmde yeni hedeflerine ulaşmak için ter döküyor.



Mahsum, geçen yıl Romanya'da gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası ile Arjantin'de yapılan 34. Dünya Dağ Koşuları Şampiyonasında ikinci olmuştu. Mersin'de de Okullararası Puanlı Türkiye Birinciliği Yarışmasında şampiyon olan milli sporcu, 1-2 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Şampiyonası ile 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya alarak kısa sürede önemli bir başarıya imza attı.

Antrenörleri eşliğinde stadyumda günde 6 saat çalışma yapan Mahsum milli takım formasıyla gelecek yıl Dünya Şampiyonasında ve 2024 Olimpiyatlarında Türk bayrağını gönderde dalgalandırmak istiyor.



- "Başarımı verimli çalışmaya borçluyum"



Değer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek altın madalya aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Antrenörleri nezaretinde yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan milli atlet, şöyle konuştu.

"Lisedeki öğretmenlerimin yönlendirmesi ve antrenörüm Hüseyin hocanın destekleriyle atletizme tanıştım. Küçüklüğüm dağda, koyun, kuzu peşinde koşarak geçti. Atletizmde uzun mesafe koşuyorum. Başarımı verimli ve sistemli çalışmaya borçluyum. Yarışmalara statta yoğun antrenmanlarla hazırlandım. Çok emek verdik ve başardık. Yeni tip koronavürüs döneminde antrenmanlara ara vermek zorunda kaldık. Normalleşme sürecinde tedbirlere uyarak sıkı şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Günde çift antrenman yaptık, bazen 5-6 saat sürdü çalışmalarımız. Bu başarıları elde etmenin gururunu yaşıyorum. Hedeflerim arasında dünya şampiyonluğu ve 2024 Olimpiyatları var. Orada madalya almayı, ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeyi ve bayrağımızı dalgalandırmayı amaçlıyorum."

Ekonomik açıdan zorlandıklarını aktaran Mahsum, "8 kardeşim var. Babamın bir işi yok. Sponsor bulamıyoruz. Çoğu sporcu Vanlı olduğu halde sponsor bulamadığı için başka illerin kulüpleri adına yarışıyor. Bir kulübümüz, bir sponsorumuz olsa ilimiz adına koşmayı isteriz." dedi.



- "Sponsor arayışlarımız var"



Van Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç ise kentteki sporcuları desteklediklerini ve onların başarısıyla gurur duyduklarını belirtti.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcu sayısını yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayan İnanç, şöyle devam etti:

"Mahsum Değer, son dönemde ulusal müsabakalarda kürsünün bir numarası oldu. Bundan sonra dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonluklarında ilimizi ve ülkemizi temsil edecek. Sporcularımız gayretli ve istekli çalışıyor. Antrenörlerimizin özverili çalışmalarını görüyoruz. Bu durum umudumuzu artırıyor. Valimiz ve İl Emniyet Müdürümüz sporcularımızla yakından ilgileniyor. Sponsor arayışlarımız var. İlimizdeki sanayici ve iş insanlarımıza buradan çağrıda bulunuyoruz. Bu tür elit sporcularımıza destek olun. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."





- "Sporcularımıza sahip çıkalım"



Antrenör Hüseyin Esen de Mahsum'un çok yetenekli bir sporcu olduğunu, bunu aldığı madalyalarla da herkese gösterdiğini dile getirdi.

Milli sporcunun farklı ülkelerde düzenlen birçok yarışmada Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini aktaran Esen, "Masum Değer, bayrağımızı bir çok ülkede dalgalandırdı, madalyalar kazandı. Bir antrenörün en büyük sevinci verdiği emeğin karşılığını almaktır. Sporcumuz kürsüye çıktığı zaman çok mutlu oluyoruz. Sporcularımıza sahip çıkalım. Sponsor bulamıyoruz. Sporcularımızın çoğu Van'da bir kulüp bulamadığı için Türkiye'nin farklı kulüplerinde yarışıyor. Bundan sonra yeni başarılar kazanmak için çalışmalarımıza ara vermeden başladık." yorumunda bulundu.

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