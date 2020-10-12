Atletizm şampiyonalarında en çok kürsü gören şehir İstanbul oldu

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, İstanbul ve Ankara'nın ardından en çok kürsü gören üçüncü şehrin Bursa olduğu ifade edildi.

Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası ile beş ayrı noktadaki Bölgesel 18 Yaş Altı Birinciliği'nin tek klasmanda birleştirilen genel sıralaması baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre, ilk üçe giren atletlerin bölge dağılımında İstanbul, Ankara ve Bursa ilk üç sırayı aldı.

Geçmiş yıllara oranla şampiyon sayısını artıran Bursa şehri, basamak değer sıralamasına göre başkent Ankara'nın gerisinde kalsa da 36 kürsü ile toplamda ikinci oldu.

Atletizmin önemli merkezlerinden olan İzmir 25 kürsü ile dördüncü sırada yer alırken, bir başka önemli bölge olan Mersin ise ancak bir şampiyon (Mikdat Sevler) çıkararak listede 23. sıraya geriledi.

Adana'nın yedi, Gaziantep'in altı Türkiye şampiyonu çıkardığı 2020 sezonunda, Sakarya, Tokat ve Trabzon bölgesi atletleri de dikkat çeken başarılara imza attılar.

İlk 10'da yer alan bir diğer şehir ise dört şampiyonluğu bölgesine götüren Van oldu.