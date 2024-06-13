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Atletizm Milli Takımı Roma’dan 2 madalya ile dönüyor

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#Milli Takım#Atletizm#Roma
Atletizm Milli Takımı Roma’dan 2 madalya ile dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 12:20

Turkcell ana sponsorluğundaki Türkiye Atletizm Milli Takımı, İtalya’nın başkenti Roma’da 7-12 Haziran’da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

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Türkiye’de sporun en büyük destekçilerinden Turkcell’in ana sponsoru olduğu Atletizm Milli Takımı, Roma’da 7-12 Haziran tarihlerinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda bir gümüş, bir de bronz madalya elde etti.

Tuğba ve Ersu’dan tarihi başarılar

Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada Türkiye adına bir ilki gerçekleştirerek 74 yıl sonra bu dalda ilk kez madalya kazanma başarısını elde etti. 14.57’lik atlayışıyla kendisinin en iyi derecesini gerçekleştiren Danışmaz, gümüş madalya kazandı. Sırıkla yüksek atlamada ise milli atletimiz Ersu Şaşma, 5.82’lik atlayışıyla bu dalda ülkeye ilk madalyayı getirirken bronz madalyayı boynuna taktı.

Atletizm Milli Takımı Roma’dan 2 madalya ile dönüyor

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Olimpiyatlara iki kota daha

26 Temmuz-16 Ağustos tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek Olimpiyatlara daha önce aralarında Ersu Şaşma’nın da olduğu 5 atlet kota almıştı. Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ve 400 metre engelli yarışında 5’inci olan Berke Akçam da gerçekleştirdikleri derecelerle Olimpiyatlara katılma hakkı kazandılar.

5 sporcu da finallerde yarıştı

Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda finale çıkmayı başaran diğer milli sporcular ve yarıştıkları kategoriler ise şöyle:

Yüksek atlama: Alperen Acet / Üç adım atlama: Can Özüpek /Necati Er

Gülle atma: Emel Dereli / Yüksek Atlama: Buse Savaşkan

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#Milli Takım#Atletizm#Roma

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