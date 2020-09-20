Atletizm Milli Takımı, Balkan Şampiyonası’nı 21 madalya ile tamamladı
Romanyanın Cluj-Napoca kentindeki Balkan Şampiyonasına 36 atletle katılan Türkiye, 21 madalya ile organizasyonu Ukraynanın arkasında ikinci sırada tamamladı.
Romanya'da yapılan 73'üncü Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonasında Türkiye, 9 altın, 2 gümüş, 10 da bronz madalya kazanarak toplamda 21 madalyaya ulaştı. Ay-yıldızlılar, madalya sıralamasında 12 altın, 6 gümüş, 5 bronz elde eden Ukrayna'nın arkasında ikinci sırayı elde etti.
Müsabakaların ikinci gününde 110 metre engelli branşında piste çıkan Mikdat Sevler, 14.07lik derecesiyle altın madalya kazanırken, bu dalda Türkiye'ye ilk kez şampiyonluk kazandırdı. 100 metrenin galibi Jak Ali Harvey, 200 metrede de şampiyon olurken, 4'è100 bayraktaki şampiyonluğun da eklenmesiyle Cluj'dan üç altın madalyayla ayrıldı. 3000 metre su engellide Turgay Bayram şampiyonluğa ulaşan bir başka milli atlet olurken, 4' è400'de de Batuhan Altıntaş, Yavuz Can, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı dörtlüsü ipi göğüslemeyi başardı.
Milli Takım'ın Cluj'da iki gün boyunca elde ettiği 21 madalya şöyle:
ALTIN MADALYALAR (9)
100m erkekler - Jak Ali Harvey
200m erkekler - Jak Ali Harvey
110m engelli erkekler - Mikdat Sevler
400m engelli erkekler - Berke Akçam
3000m su engelli erkekler - Turgay Bayram
4è100 metre - Kayhan Özer, Jak Ali Harvey, İzzet Safer, Ertan Özkan
4è400 metre - Batuhan Altıntaş, Yavuz Can, Berke Akçam, İlyas Çanakçı
Disk atma kadınlar - Özlem Becerek
3000 metre kadınlar - Burcu Subatan
GÜMÜŞ MADALYALAR (2)
800 metre erkekler - Murat Yalçınkaya
Çekiç atma erkekler - Özkan Baltacı
BRONZ MADALYALAR (10)
200 metre kadınlar - Elif Polat
400 metre kadınlar - Nevin İnce
1500 metre kadınlar - Burcu Subatan
3000m su engelli kadınlar - Derya Kunur
Sırıkla atlama kadınlar - Demet Parlak
Üç adım atlama kadınlar - Tuğba Aydın
Yüksek atlama erkekler - Alperen Acet
1500 metre erkekler - Mehmet Çelik
3000 metre erkekler - Ömer Amaçtan
5000 metre erkekler - Ömer Amaçtan
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle