Atletizm Milli Takımı, Balkan Şampiyonası’nı 21 madalya ile tamamladı

Romanya'da yapılan 73'üncü Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonasında Türkiye, 9 altın, 2 gümüş, 10 da bronz madalya kazanarak toplamda 21 madalyaya ulaştı. Ay-yıldızlılar, madalya sıralamasında 12 altın, 6 gümüş, 5 bronz elde eden Ukrayna'nın arkasında ikinci sırayı elde etti.



Müsabakaların ikinci gününde 110 metre engelli branşında piste çıkan Mikdat Sevler, 14.07lik derecesiyle altın madalya kazanırken, bu dalda Türkiye'ye ilk kez şampiyonluk kazandırdı. 100 metrenin galibi Jak Ali Harvey, 200 metrede de şampiyon olurken, 4'è100 bayraktaki şampiyonluğun da eklenmesiyle Cluj'dan üç altın madalyayla ayrıldı. 3000 metre su engellide Turgay Bayram şampiyonluğa ulaşan bir başka milli atlet olurken, 4' è400'de de Batuhan Altıntaş, Yavuz Can, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı dörtlüsü ipi göğüslemeyi başardı.



Milli Takım'ın Cluj'da iki gün boyunca elde ettiği 21 madalya şöyle:



ALTIN MADALYALAR (9)



100m erkekler - Jak Ali Harvey



200m erkekler - Jak Ali Harvey



110m engelli erkekler - Mikdat Sevler



400m engelli erkekler - Berke Akçam



3000m su engelli erkekler - Turgay Bayram



4è100 metre - Kayhan Özer, Jak Ali Harvey, İzzet Safer, Ertan Özkan



4è400 metre - Batuhan Altıntaş, Yavuz Can, Berke Akçam, İlyas Çanakçı



Disk atma kadınlar - Özlem Becerek



3000 metre kadınlar - Burcu Subatan



GÜMÜŞ MADALYALAR (2)



800 metre erkekler - Murat Yalçınkaya



Çekiç atma erkekler - Özkan Baltacı



BRONZ MADALYALAR (10)



200 metre kadınlar - Elif Polat



400 metre kadınlar - Nevin İnce



1500 metre kadınlar - Burcu Subatan



3000m su engelli kadınlar - Derya Kunur



Sırıkla atlama kadınlar - Demet Parlak



Üç adım atlama kadınlar - Tuğba Aydın



Yüksek atlama erkekler - Alperen Acet



1500 metre erkekler - Mehmet Çelik



3000 metre erkekler - Ömer Amaçtan



5000 metre erkekler - Ömer Amaçtan