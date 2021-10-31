Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, güven tazeledi

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Ankara'da The Green Park Otel'deki 5. Olağan Genel Kurul'da, başkanlık divanının oluşturulmasının ardından gündem okunarak oylandı.

Faaliyet ve denetim raporlarının ibra edildiği genel kurulda, 2022 ve 2023 yılları tahmini bütçeleri ile faaliyet programı görüşülerek karara bağlandı.



- Çintimar 158 oy aldı



Genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Fatih Çintimar ile Mehmet Zeki Öztürk aday oldu.

Genel kurulda kullanılan 258 oyun 3'ü geçersiz sayıldı. Oyların 158'ini alan mevcut başkan Çintimar, yeniden başkan seçildi. Diğer aday Öztürk 97 oy aldı.

Çintimar, başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulu, Hasan Çavuşoğlu, Metin Tuğtağ, Osman Zolan, İnanç Özçakmak, Kadir Doktur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Mustafa Yasin Taş, Adil Çalışkan, Ertan Işık, Nihat Bağcı, Selim Çelebi, Sercan Doğan, Fuat Kulaçoğlu, Arif Alpkılıç'tan oluştu.



- Çintimar: "Türk atletizmin daha ileriye gidebilmesi için en güzel şekilde yarıştık"



Çintimar, yaptığı konuşmada, yeniden başkanlığa seçildiği için mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türk atletizmin daha ileriye gidebilmesi için en güzel şekilde yarıştık. Bu genel kurul atletizm tarihinde ilktir. Geniş katılımlı, camianın kendi kendine sahip çıktığı bir organizasyon oldu. Tüm delegelere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2024 Paris Olimpiyatları'nda bir değil birden fazla madalyayı alabilecek sporcularımız var. Bu sporcularımıza oradan madalya aldırabilmeyi Allah bize nasip etsin. Hep birlikte o madalyaları kutlayalım."

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Mehmet Zeki Öztürk de her zaman atletizmin içinde yer alacaklarını vurgulayarak, oy veren, vermeyen tüm delegelere teşekkür etti.

Genel kurula, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de katıldı.