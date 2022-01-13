Atletico Mineiro'da Vitor Pereira resti! Hulk istemiyor

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Brezilya'da son şampiyon Atletico Mineiro'da yeni teknik direktör arayışları devam ediyor.

Ülke basınında; Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira'nın da takımın başına geçebileceği belirtiliyor.

Portekiz'den A Bola'nın haberine göre; Pereira ile daha önce sorunlar yaşayan Hulk, Atletico Mineiro yönetimine, "Vitor Pereira gelirse ben yokum." dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

2020'de Shanghai'de forma giyerken Hulk, Vitor Pereira'nın kendisini erken çıkardığı maçtan sonra çok sinirlenip, Portekizli teknik adamı kendisine olan tavrının olumsuz olması nedeniyle yönetime şikayet etmişti