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Atletico Madrid’in büyük rüyası Osimhen!

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#Galatasaray#Atletico Madrid Transfer#Victor Osimhen Galatasaray
Atletico Madrid’in büyük rüyası Osimhen
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 06:59

İspanyol kulübü daha önce isteyip vazgeçtiği Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen transferi için yeniden harekete geçti. Mevcut santrforları David, Alvarez ve Sörloth’tan sadece 4 gol katkısı alabilen Atletico, gözünü Nijeryalı yıldıza dikti.

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Galatasaray'ın dünyaca ünlü santrforu Victor Osimhen’le ilgili transfer iddiaları bitmek bilmiyor.

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SIMEONE YÖNETİMDEN OSİMHEN İSTEDİ

İspanya’da yayın yapan Directv Sports’un haberine göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Nijeryalı futbolcunun transfer edilmesi için kulüp yönetimine başvurdu. Haberde, ara transferde üst düzey bir forvet takviyesi isteyen Arjantinli çalıştırıcının, kendileri için en ideal ismin Osimhen olduğunu ifade ettiği bildirildi. Atletico Madrid yönetiminin de Simeone’nin bu talebini yerine getirmek için çalışmalara başladığı belirtildi.

Atletico Madrid’in büyük rüyası Osimhen

Ara transferde santrfor takviyesi yapılmasını isteyen Atletico Teknik Direktörü Diego Simeone, bu görev için en doğru ismin Victor Osimhen olduğunu kulüp yönetimine bildirdi. Galatasaray’ın geçen yıl 75 milyon Euro’ya aldığı Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinde serbest kalma bedeline ilişkin herhangi bir madde bulunmuyor. Bu da olası bir bonservis pazarlığında sarı kırmızılıların elini güçlendiriyor.

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Diego Simeone’nin Victor Osimhen’i istemesinin en önemli gerekçesi, yüksek fizik gücü, rakip savunmaların arkasına yaptığı etkili koşular ve ceza sahasındaki bitiriciliği. Ayrıca hırslı oyun karakteri de en büyük artılarından biri olarak öne çıkıyor. Simeone’nin yeni bir santrfor istemesinin en önemli sebebi ise, bu mevkide oynayanların bekleneni verememesi. Atletico, mevcut santrforları Jonathan David, Julian Alvarez ve Alexander Sörloth’tan tüm kulvarlarda sadece 4 gollük katkı alabildi. David 3, Alvarez 1 gol attı, Sörloth ise henüz fileleri havalandıramadı.

Atletico Madrid’in büyük rüyası Osimhen

83 MAÇTA 68 GOL, 19 ASiST

Galatasaray, 2024-25 sezonu başında Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen’in bonservisini bir sonraki yıl 75 milyon Euro’ya satın alırken, sözleşmesine serbest kalma bedeli koymamıştı. Bu durum, 27 yaşındaki futbolcunun olası bir satışında sarı kırmızılıların elindeki en güçlü koz olarak görülüyor. Atletico Madrid Osimhen’i daha önce de birkaç kez transfer etmek istemiş ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmişti. Nijeryalı futbolcu Galatasaray’dan yılda 21 milyon Euro alıyor. Osimhen, sarı kırmızılı formayla çıktığı 83 maçta 68 gol attı, 19 asist yaptı.

 

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