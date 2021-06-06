Atletico Madrid'den Simeone kararı! 2024'e kadar...

Spor Arena Dış Haber - Atletico Madrid'i Barcelona ve Real Madrid'in önünde şampiyonluğa taşıyan Diego Simeone için Madrid ekibi flaş bir hamle yaptı.

İspanyol basınının iddiasına göre Atletico, sözleşmesi 2022'de biten ve 41 milyon euroluk maaşıyla dünyanın en çok kazanan teknik direktörü olan Simeone'ye 2024'e kadar aynı şartlarda yeni sözleşme teklif edecek.

İspanyol ekibinin Simeone ile çalışma konusunda son derece istekli olduğu kaydedildi.

Simeone; Atletico Madrid ile 2 La Liga, 1 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 2 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

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