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Atletico Madrid'den Prag'a yarım düzine gol: 6-0

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#Futbol#Şampiyonlar Ligi#Atletico
Atletico Madridden Praga yarım düzine gol: 6-0
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 22:41

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında İspanyol devi Atletico Madrid, Çekya ekibi Sparta Prag'ı 6-0 mağlup ederek üçüncü galibiyetini aldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Atletico Madrid, Çekya'ya Sparta Prag'a konuk oldu.

Epet Arena'da oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Atletico Madrid, sahadan 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 15 ve 59. dakikalarda Julián Alvarez, 43. dakikada Marcos Llorente, 70. dakikada Antoine Griezmann, 85 ve 89. dakikalarda Ángel Correa kaydetti.

Bu sonuçla üçüncü galibiyetini alan Atletico Madrid, 9 puana yükseldi. Sparta Prag ise 4 puanda kaldı.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Sparta Prag ise Feyenoord ile deplasmanda karşılaşacak.

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#Futbol#Şampiyonlar Ligi#Atletico

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