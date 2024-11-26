Atletico Madrid'den Prag'a yarım düzine gol: 6-0

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Atletico Madrid, Çekya'ya Sparta Prag'a konuk oldu.

Epet Arena'da oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Atletico Madrid, sahadan 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 15 ve 59. dakikalarda Julián Alvarez, 43. dakikada Marcos Llorente, 70. dakikada Antoine Griezmann, 85 ve 89. dakikalarda Ángel Correa kaydetti.

Bu sonuçla üçüncü galibiyetini alan Atletico Madrid, 9 puana yükseldi. Sparta Prag ise 4 puanda kaldı.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Sparta Prag ise Feyenoord ile deplasmanda karşılaşacak.