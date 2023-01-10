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Atletico Madrid’den Arda Turan’a vefa

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#Arda Turan#Atletico Madrid#Barcelona
Atletico Madrid’den Arda Turan’a vefa
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 01:49

Atletico Madrid-Barcelona maçını izlemek için İspanya’ya giden yıldız futbolcuya taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

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Kariyerinde hem Atletico Madrid hem de Barcelona formaları giyen Arda Turan, iki eski takımının Wanda Metropolitano’daki mücadelesini tribünde izledi. Dev maç öncesi ekranlarda Atletico forması giydiği dönemlerden görüntüler ekranlara gelirken taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Arda’ya tribünler sevgi gösterisinde bulunurken alkışlarla selamladı. Yıldız futbolcu karşılaşma öncesi hem Atletico Madrid hem de Barcelonalı futbolcularla bir araya gelerek başarılar diledi. Daha sonra Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, kırmızı beyaz forma ile 178 maça çıkan Arda’ya bir plaket takdim etti.

KALBiMDE YERi AYRI

Arda da yaptığı açıklamada “Ben buradan Atletico Madrid ailesine çok teşekkür ederim. Her zaman kalbimin en özel yerinde olacak. Beni çok onurlandırdılar. Bu ailenin parçası olduğumu hissettirdiler” ifadelerini kullandı.

 

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#Arda Turan#Atletico Madrid#Barcelona

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