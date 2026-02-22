Atletico Madrid'de Osimhen sesleri!

Haberin Devamı

Atletico Madrid’de hedef Victor Osimhen...

Fichajes’te yer alan habere göre İspanyol ekibi, Galatasaray forması giyen Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Nijeryalı oyuncunun 18 milyon Euro’luk maaşının Atletico için en büyük engel olduğu belirtildi.

27 yaşındaki yıldız ismin Galatasaray’dan kazandığı yıllık ücretin Atletico Madrid’in maaş bütçesinin çok üzerinde olduğu ifade edilirken, İspanyol devinin yapılacak görüşmeler neticesinde bu rakamı daha aşağılara indirmeye inandığı vurgulandı.