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Atletico Madrid'de Griezmann bilmecesi sona erdi: Sözleşmesi uzatıldı!

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#İspanya La Liga#Atletico Madrid#Antoine Griezmann
Atletico Madridde Griezmann bilmecesi sona erdi: Sözleşmesi uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 16:53

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, kulüp tarihinin en golcü futbolcusu olan Antoine Griezmann'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

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İspanyol devi Atletico Madrid'de Antoine Griezmann bilmecesi sona erdi. Kulüpten ayrılacağı söylentileri ayyuka çıkan Fransız forvet, kırmızı-beyazlı kulüpte kaldı.

Atletico Madrid'den yapılan açıklamada, Antoine Griezmann'ın Haziran 2026'da bitecek olan sözleşmesinin Haziran 2027'ye dek uzatıldığı duyuruldu.

KULÜP TARİHİNİN EN GOLCÜ İSMİ

Atletico Madrid'deki 9. sezonunu geride bırakan 34 yaşındaki Fransız forvet, attığı 197 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

442 MAÇTA 197 GOL, 93 ASİST YAPTI!

Antoine Griezmann, Atletico Madrid formasıyla çıktığı 442 maçta 290 gole doğrudan katkı (197 gol - 93 asist) sağladı.

Atletico Madridde Griezmann bilmecesi sona erdi: Sözleşmesi uzatıldı

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#İspanya La Liga#Atletico Madrid#Antoine Griezmann

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