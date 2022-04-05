Atletico Madrid'de 3 eksik, gözler Griezmann'ın üzerinde! Manchester City'nin iddaa oranı...

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MANCHESTER CITY

Premier Lig'de oynadığı son 5 maçın 2'sinde puan kaybı yaşayan Manchester City, Liverpool'a yakalandı ve son 8 maça girerken puan farkı sadece 1!

Savunmadan Ruben Dias sakat, Kyle Walker cezalı. Son lig maçında dinlendirilen John Stones hazır durumda.

TD Pep Guardiola'nin stoper ikilisini "Stones & Laporte" şeklinde oluşturması bekleniyor. Sağ bekte Joao Cancelo, sol bekte Oleksandr Zinchenko forma giyecek.

İngiliz kaynaklar İlkay Gündoğan'ı ilk 11'de yazmamış. Orta alanda Kevin De Bruyne ve Rodri'nin yanında, yaratıcı rolünde Bernardo Silva'nın oynayacağı söyleniyor.

Hücuma baktığımızda da Jack Grealish ve Gabriel Jesus'a yedek kulübesi gözüküyor.

Kanatlarda Riyad Mahrez ve Raheem Sterling izleyeceğiz; merkezde Phil Foden görev yapacak.

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ATLETICO MADRID

La Liga'da son 6 maçını kazanan, bunların 4'ünde gol yemeyen Atletico Madrid; Şampiyonlar Ligi'nin bir önceki turunda diğer Manchester temsilcisi United'ı kupa dışına itmişti. Oldukça formdalar!

Yannick Carrasco cezalı. Jose Gimenez ve Hector Herrera sakat.

Stoper üçlüsü "Stefan Savic, Mario Hermoso, Reinildo" olacak. Bir kanatta Marcos Llorente, diğerinde Reinan Lodi izleyeceğiz.

Alaves karşısında cezalı olan Koke, Manchester City karşısında orta alandaki yerini alabilecek. Koke'nin orta alandaki partnerlerinin Rodrigo De Paul ve Geoffrey Kondogbia olması bekleniyor.

Hücumda da Antoine Griezmann, Joao Felix ortaklığı izleyeceğiz. Kurt golcü Luis Suarez yedekte oturacak.

TD Diego Simeone; "United başka bir mevzuydu. O eşleşmedekinden daha iyi olmalı, sahaya daha iyi yayılmalıyız..." dedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester City'nin son 7 resmi maçının 5'i "2.5 ALT" bitti. (7 maç - 15 gol)

- Atletico Madrid deplasmanda oynadığı son 4 resmi maçı kazandı. Bu 4 resmi maçın 3'ünde gol yemedi!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester City kazanır" oldu!

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%33'luk kesim Etihad artısıyla ilk maçta kazanan tarafın Manchester City olacağını düşünüyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Manchester City'nin Ukraynalı sol beki Oleksandr Zinchenko'dan muazzam bir gol! İzleyelim...