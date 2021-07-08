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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 22:18 | Son Güncelleme:

Atletico Madrid, teknik direktör Simeone ile nikah tazeledi

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Atletico Madrid, teknik direktör Simeone ile nikah tazeledi

Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone'nin sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) son şampiyonu Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone'nin sözleşmesini uzattı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.

Simeone, göreve geldiği 2011 yılından bu yana Madrid ekibiyle 2'si La Liga olmak üzere toplam 8 kupa şampiyonluğu yaşadı.

 

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