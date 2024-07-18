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Atletico Madrid talip olmuştu! Alanyaspor'a gidiyor...

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#Transfer#Mert Furkan Bayram#Alanyaspor
Atletico Madrid talip olmuştu Alanyaspora gidiyor...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 10:50

İzmir ve Türk futbolunun yetiştirici kulübü olan TFF 2’nci Lig temsilcisi Altınordu’nun geçen sezon altyapısından vitrine çıkardığı kaleci Mert Furkan Bayram, Alanyaspor yolcusu. Genç kalecinin adı Atletico Madrid'le anılmıştı.

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19 yaşındaki file bekçisinin adı İspanyol devi Atletico Madrid’le anılırken, Süper Lig ekibi Alanyaspor’un transferi bitirdiği öğrenildi.

Alanyaspor’un son anda devreye girerek Altınordu yönetimiyle her konuda anlaştığı ve transferin resmi imzaya kaldığı bildirildi.

Kuzey İrlanda’da düzenlenen 2024 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası’nda milli takımın kalesini de koruyan Mert’in turnuva biter bitmez Akdeniz ekibiyle sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Kariyeri boyunca kırmızı-lacivertli takımın formasıyla 19 maçta forma giyen 19 yaşındaki file bekçisi bu süreçte U18 ve U19 Milli Takımı’na yükselmeyi başardı.

Altınordu daha önce yetiştirdiği birçok kaleciyi Süper Lig ekiplerine uğurlamıştı.

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#Transfer#Mert Furkan Bayram#Alanyaspor

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