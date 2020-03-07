İspanya La Liga'da futbol keyfi müthiş bir maçla devam ediyor. Ligde oynadığı son 4 maçı kaybetmeyen Atletico Madrid, deplasmanda oynadığı son 7 lig maçının 4'ünü kazanan Sevilla'yı konuk ediyor. Peki, Atletico Madrid - Sevilla maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Wanda Metropolitano'da oynanacak mücadeleyi Alejandro Jose Hernandez yönetecek. Saat 18:00'de başlayacak karşılaşma Spor Smart'tan ve D-Smart YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Siz de Spor Arena üzerinden bu canlı yayına erişip karşılaşmanın keyfini yaşayabileceksiniz.

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İlk 11'ler...

Atletico Madrid: Oblak, Hermoso, Felipe, Savic, Trippier, Llorente, Saul, Koke, Correa, Felix, Morata.

Sevilla: Vaclik, Navas, Diego Carlos, Kounde, Reguilon, Gudelj, Banega, Jordan, Ocampos, Suso, de Jong.

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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Atletico Madrid'de Partey, Sevilla'da ise Oliver Torres ve Fernando Reges cezalı.

Sevilla'yı konuk ettiği son 10 La Liga maçını kaybetmeyen Atletico Madrid (5 galibiyet 5 beraberlik), rakibine Eylül 2008'den bu yana mağlup olmuyor.

Son 3 La Liga maçında da gol atan Sevilla oyuncusu Lucas Ocampos, Mart 2018'den (Pablo Sarabia) bu yana takımı adına 4 maçlık bir seri yakalayan ilk isim olmak için sahaya çıkıyor.

Atletico Madrid forveti Diego Costa'nın kariyeri boyunca resmi maçlarda en fazla gol attığı rakibi Sevilla! (14 maç, 11 gol)





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