Atletico Madrid Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final mücadelesi! İşte muhtemel 11’ler…

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Atletico Madrid Real Madrid maçı Şampiyonlar Ligi’nde bu akşamın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Avrupa’nın kulüp düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta son 16 turu rövanş karşılaşmaları oynanıyor. Geçtiğimiz hafta Santigo Bernabeu'da oynanan ilk karşılaşmadan 2-1’li galibiyetle ayrılan Real Madrid, deplasmana skor ve puan avantajıyla çıkıyor. Karşılaşmanın yayın kanalı ve saati de sporseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Atletico Madrid Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması kapsamında Atletico Madrid bu akşam evinde Real Madrid’i konuk ediyor. 12 Mart çarşamba akşamı oynanan karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak. Riyadh Air Metropolitano stadyumunda oynanacak olan Atletico Madrid – Real Madrid maçı tabii spor ekranlarından yayınlanacak.

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ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MUHTEMEL 11LERİ

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Gimenez, Le Normand, Javi Galan; Simeone, Marcos Llorente, De Paul, Lino; Alvarez, Griezmann

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Tchouameni, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vini Jr; Mbappe

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler son dönemde oynanan maçlarda çok fazla forma şansı bulamıyor. Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig aşamasının ardından oynanan play-off maçlarında Arda Güler'e forma şansı vermedi. Güler'in bu akşam oynanacak mücadeleyi de yedek kulübesinde tamamlaması bekleniyor.