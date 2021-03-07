Atletico Madrid Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Atletico Madrid Real Madrid karşılaşması için heyecan artıyor. Atletico Madrid Real Madrid maçı bugün oynanacak. İspanya La Liga’nın 26. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid’i karşı karşıya getirecek karşılaşma saat 18:15’te başlayacak.

ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid-Real Madrid maçı bugün saat 18:15’te oynanacak. Karşılaşma Spor SMART ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid'de Sergio Ramos ve Eden Hazard kadroda yer almayacak. Karim Benzema ise kadroya dahil olabilir. La Liga'da 10 şampiyonluğu bulunan Atletico, son olarak 2014'de lig kupasını kaldırmıştı.

İspanya La Liga’nın 26. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid’i karşı karşıya getirecek Madrid derbisi, bitime 12 hafta kala şampiyonluk yarışındaki ilk büyük randevu olarak öne çıkıyor. Atletico kazanırsa şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak. Real galip gelirse yarıştaki heyecan daha da artacak. Beraberlik ise 53 puanlı ikinci Barcelona’ya yarayacak.