Atletico Madrid - Real Madrid derbisinde olay! Real 90+5'te yıkıldı, Arda Güler...

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İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid'in 1-1 berabere kaldığı mücadelede gergin anlar yaşandı.

LaLiga'nın 8. haftasında oynanan Madrid derbisinde Civitas Metropolitano Stadı'nda Atletico Madrid'e konuk olan Real Madrid, 64. dakikada Eder Militao'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekipte Angel Correa, 90+5. dakikada rakip fileleri havalandırdı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Atletico Madrid'de Marcos Llorente, 90+9. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Konuk ekipte milli futbolcu Arda Güler, mücadelede yedekler arasında yer aldı.

Bu sonuçla lig ikincisi Real Madrid 18, üçüncü basamaktaki Atletico Madrid ise 16 puana yükseldi.

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GOL SONRASI TANSİYON YÜKSELDİ

Real Madrid'in Éder Militão ile bulduğu gol sonrası Metropolitano'da tansiyon yükseldi.

Atletico Madrid taraftarları, tribünlere gol sonrası el hareketi yapan Real Madrid file bekçisi Thibaut Courtois'ya yabancı madde attı.

TAKIMLAR SOYUNMA ODASINA GİRDİ

Yaşanan bu gerilim sonrası Metropolitano'da 2. kez anons yapıldı ve maç durdu. Hakem anons sonrası müsabakanın 69. dakikasında iki takımı da soyunma odasına gönderdi.

Yaklaşık 25 dakikalık bekleyişin ardından takımlar bir kez daha sahaya çıktı ve karşılaşma tamamlandı.