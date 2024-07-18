×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Atletico Madrid, Mert'e talip!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Atletico Madrid#Mert Furkan
Atletico Madrid, Merte talip
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 07:00

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Altınordu'nun genç yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

Haberin Devamı

La Liga ekibi Atletico Madrid, Altınordu’nun 2005 doğumlu genç kalecisi Mert Furkan Bayram’a talip oldu.

Kulüpler bonservis konusunda anlaşırken Mert 4 yıllık imza atacak.

Gözden KaçmasınFenerbahçe, Allan Saint-Maximinin maliyetini açıkladıFenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in maliyetini açıkladı!Haberi görüntüle

Öte yandan Mert Furkan, Türkiye U19 Milli Takımı’yla Avrupa Şampiyonası’nda yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon parladı

Altınordu’nun gelecek vaat eden oyuncularının başında gelen Mert Furkan Bayram, 2023-2024 sezonunda ilk kez forma giydiği profesyonel ligde gösterdiği performansıyla beğeni topladı. Bu süreçte U18 ve U19 Milli Takımı’na yükselmeyi başaran genç kaleci, 2023-2024 sezonu başında A Takım’da Serhat Öztaşdelen ile forma rekabetine de girdi.

19 yaşındaki file bekçisi, TFF 2. Lig’de 16 maçta ilk 11’de yer aldı. Bu süreçte kalesinde 17 gol gören Bayram, 6 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Haberin Devamı

Atletico’ya giden 4. Türk olacak

Altınordu’nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram, Atletico Madrid’e transfer olması durumunda İspanyol ekibinde oynayan 4. Türk futbolcu olacak.

Daha önce 2011-2015 yılları arasında Arda Turan, 2012-2013 sezonunda 6 ay boyunca Emre Belözoğlu ve 2023-2024 sezonunda da yarım sezon Çağlar Söyüncü, İspanyol takımında forma giymişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Atletico Madrid#Mert Furkan

BAKMADAN GEÇME!