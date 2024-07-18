Atletico Madrid, Mert'e talip!

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La Liga ekibi Atletico Madrid, Altınordu’nun 2005 doğumlu genç kalecisi Mert Furkan Bayram’a talip oldu.

Kulüpler bonservis konusunda anlaşırken Mert 4 yıllık imza atacak.

Öte yandan Mert Furkan, Türkiye U19 Milli Takımı’yla Avrupa Şampiyonası’nda yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon parladı

Altınordu’nun gelecek vaat eden oyuncularının başında gelen Mert Furkan Bayram, 2023-2024 sezonunda ilk kez forma giydiği profesyonel ligde gösterdiği performansıyla beğeni topladı. Bu süreçte U18 ve U19 Milli Takımı’na yükselmeyi başaran genç kaleci, 2023-2024 sezonu başında A Takım’da Serhat Öztaşdelen ile forma rekabetine de girdi.

19 yaşındaki file bekçisi, TFF 2. Lig’de 16 maçta ilk 11’de yer aldı. Bu süreçte kalesinde 17 gol gören Bayram, 6 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

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Atletico’ya giden 4. Türk olacak

Altınordu’nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram, Atletico Madrid’e transfer olması durumunda İspanyol ekibinde oynayan 4. Türk futbolcu olacak.

Daha önce 2011-2015 yılları arasında Arda Turan, 2012-2013 sezonunda 6 ay boyunca Emre Belözoğlu ve 2023-2024 sezonunda da yarım sezon Çağlar Söyüncü, İspanyol takımında forma giymişti.