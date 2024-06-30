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Atletico Madrid, Mario Hermoso ve Memphis Depay'ı serbest bıraktı

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#İspanya La Liga#Atletico Madrid#Transfer
Atletico Madrid, Mario Hermoso ve Memphis Depayı serbest bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 13:34

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, sözleşmeleri sona eren Mario Hermoso, Memphis Depay ve Gabriel Paulista’yı serbest bıraktıklarını açıkladı. Paulista, Beşiktaş'la anlaşmıştı.

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İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, sözleşmesi sona eren İspanyol savunmacı Mario Hermoso, Hollandalı santrafor Memphis Depay ve Beşiktaş’ın kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı stoper Gabriel Paulista’ya veda etti.

Kulübün resmi web sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu futbolcuların forma giydikleri süre içerisinde gösterdikleri özveri ve çabayı tebrik ederek, kariyerinin devamında başarılar diledi.

Gelecek sezonda Beşiktaş forması giyecek olan Gabriel Paulista, Madrid ekibinde 5 maçta forma şansı buldu. Depay ise Atletico ile 40 maçta görev alırken, 13 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 5 sezon kırmızı-beyazlı formayı terleten Hermoso, 174 maçta, 10 kez gol sevinci yaşarken, 6 da gol pası verdi.

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#İspanya La Liga#Atletico Madrid#Transfer

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