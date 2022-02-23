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Atletico Madrid Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Atletico Madrid#Manchester United#Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Atletico Madrid ve Manchester United karşı karşıya geliyor. Atletico Madrid ve Manchester United, Avrupa kupalarında daha önce sadece bir kez karşılaşırken İspanyol ekibi o eşleşmede tur atlayan taraf oldu. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Atletico Madrid Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Manchester United, Atletico Madrid’e konuk olduğu tek maçta Luis Aragones’in çalıştırdığı rakibine 3-0’lık skorla mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz takımlarıyla karşılaştığı son dört maçı kaybeden Atletico Madrid, ilk 12 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını ikiye katladı. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında İspanyol ekiplerini ziyaret ettiği son yedi maçın birini kazanan Manchester United, tek galibiyetini Nisan 2002’de Deportivo karşısında aldı.

Manchester United, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 500 gole ulaşan dördüncü takım olmak istiyor. Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 14 maçın sadece dördünü kazanan Atletico Madrid, bu sezon eleme turuna yükselmeyi başaran takımlar arasında 2020/21’den bu yana en fazla mağlubiyet alan ekip.

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Cristiano Ronaldo'nun kariyerinde Atletico'dan daha fazla resmi maç golü attığı tek takım Sevilla. Turnuva tarihinde bir takıma karşı Ronaldo'dan daha fazla hat-trick yapan bir oyuncu bulunmuyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde altı gol atan Cristiano Ronaldo, 2017/18’den bu yana turnuvada en yüksek sayıya ulaştığı sezonu geçiriyor. Kupa 1’de Manchester United formasıyla bir sezonda daha fazla gol atan son oyuncu yine Cristiano Ronaldo’ydu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda boy gösterecek oyuncular arasında takımlarının attığı gollerin Antoine Griezmann ve Cristiano Ronaldo’dan daha büyük kısmında payı olan bir isim bulunmuyor. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında iki eşleşmeye çıkan Ralf Rangnick, 2010/11 sezonunda Schalke ile çeyrek finalde Inter'i eledikten sonra yarı finalde Manchester United’a elendi. Rangnick, Manchester United tarihinde turnuvadaki ilk iki maçını kazanamayan ilk çalıştırıcı olma tehlikesiyle karşı karşıya.

ATLETİCO MADRİD MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid Manchester United maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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#Atletico Madrid#Manchester United#Şampiyonlar Ligi

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