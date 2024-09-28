Atletico Madrid maçı öncesi Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler planı! Mbappe'nin yokluğunda...

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İspanya LaLiga'nın 8. haftasında yarın Atletico Madrid ile deplasmanda karşılaşacak olan Real Madrid'de Kylian Mbappe'nin yokluğunda Carlo Ancelotti'nin sahaya hangi isimlerle çıkacağı merak konusu.

Real Madrid'in Fransız yıldızı, Alaves'le oynanan maçta sakatlanmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada biceps femoris kaslarında hasar tespit edilen Mbappe'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

ANCELOTTI'NİN ARDA GÜLER PLANI

Mbappe'nin yokluğunda Madrid derbisine hangi kadroyla çıkacağı merak edilen Carlo Ancelotti'nin birkaç seçenek üzerinde durduğu belirtildi.

Marca'nın haberine göre Mbappe'nin yokluğunda Arda Güler daha fazla süre bulabilir.

Haberde Mbappe'nin yokluğunda Ancelotti'nin derbiye en uçta Rodrygo ile başlayacağı, sol kanatta Vinicius'a sağda ise Arda Güler'e görev verebileceği, Endrick'i ise yedek soyunduracağı yazıldı.

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Bir diğer seçenek ise Bellingham geçen sezon bazı maçlarda olduğu gibi ileri uçta görev yapacak, kanatlarda klasik Vinicius ve Rodrygo ikilisi olacak. Bu durumda da Arda Güler bu üçlünün arkasında görev yapacak.

Arda Güler'in yedekte kalabileceği senaryo ise Endrick'in ileri uçta olup, kanatlarda Vinicius - Rodrygo ikilisinin yer alması ve Bellingham'ın bu üçlünün arkasında oynaması.

Carlo Ancelotti'nin bu üç planı da antrenmanlarda denediği ve kararını maç günü vereceği belirtiliyor.