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Atletico Madrid Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

#Şampiyonlar Ligi#Atletico Madrid#Liverpool
Atletico Madrid Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak

Atletico Madrid, 2019/20 Şampiyonlar Ligi son 16 turundan bu yana ilk kez Liverpool'a rakip olacak. O eşleşmedeki iç saha maçını 1-0 kazanan İspanyol ekibi, rövanş karşılaşmasını da uzatmalarda 3-2 galip tamamladı. Liverpool'un Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı iki takımdan biri Atletico. Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'da oynadığı son yedi deplasman maçını kazanamayan Liverpool, bu şekilde son galibiyetini 2008/09 son 16 turunda Real Madrid karşısında aldı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Atletico Madrid Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Sahasında oynadığı son dört Şampiyonlar Ligi maçını kazanamayan Atletico, turnuva tarihinde daha uzun bir seri yaşamadı. İspanyol ekibi, bu süreçte çektiği 45 şutunda 4.4 gol beklentisi yakaladı ancak sadece bir gol sevinci yaşayabildi. Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son altı deplasman maçını kaybetmeyen Liverpool, bu süreçte attığı 18 gole karşılık sadece üç gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde attığı son yedi golün dördünü karşılaşmaların son 10 dakikalarında kaydeden Atletico, son üç golünü de bu zaman diliminde buldu. Luis Suarez, Milan'a karşı oynanan son maçta 2003/04'ten bu yana bu turnuvadaki en geç galibiyet golünü kaydetti.

Liverpool formasıyla çıktığı 133 resmi maçta 82 gol atan Luis Suarez, Kırmızılar adına Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev yapmadı. Uruguaylı forvet, eski takımını konuk ettiği tek maça Barcelona formasıyla çıktı ve bir gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş deplasman maçında da gol atan Mohamed Salah, turnuva tarihinde Liverpool formasıyla en uzun seriyi yakalayan oyuncu oldu.
Geçen sezondan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde 500+ dakika görev yapan stoperler arasında top taşıma başına en fazla mesafe kateden oyuncu, Atlético Madrid forması giyen José Giménez. Şampiyonlar Ligi'nde 20+ gol atan oyuncular arasında Kylian Mbappé'nin ardından gollerinin en büyük bölümünü deplasmanda kaydeden oyuncu Sadio Mane.

 

ATLETİCO MADRİD LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

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Atletico Madrid Liverpool maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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#Şampiyonlar Ligi#Atletico Madrid#Liverpool

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