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GeriFutbol Atletico Madrid koronavirüse yakalanan iki oyuncusunu açıkladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 15:58,Son Güncelleme:

Atletico Madrid koronavirüse yakalanan iki oyuncusunu açıkladı

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Atletico Madrid koronavirüse yakalanan iki oyuncusunu açıkladı
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İspanyol ekibi Atletico Madrid'de iki kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesinin ardından takımın geri kalanına yapılan testler negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik ekibe dün uygulanan Kovid-19 testlerinin tamamının negatif sonuç verdiği belirtildi.

Takımda daha önce koronavirüse yakalandığı duyurulan iki ismin ise futbolcular Angel Correa ve Sime Vrsaljko olduğu kaydedildi.

İki futbolcunun da herhangi bir semptom göstermediği ve evlerinde karantinaya alındığı ifade edildi.

Atletico Madrid'in, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde perşembe günü Almanya'nın Leipzig takımıyla karşılaşacağı maç için yarın Portekiz'in başkenti Lizbon'a hareket edeceği bildirildi

Atletico Madrid koronavirüse yakalanan iki oyuncusunu açıkladı

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