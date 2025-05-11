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Atletico Madrid kazandı, Sörloth La Liga tarihine geçti! 4 dakikada hat trick

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#İspanya La Liga#Sörloth#Atletico Madrid
Atletico Madrid kazandı, Sörloth La Liga tarihine geçti 4 dakikada hat trick
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 00:02

La Liga'nın 35. haftasında Atletico Madrid, taraftarının önünde Real Sociedad karşısında 4-0'lık net bir galibiyete imza atarken Sörloth, ilk yarıda yaptıklarıyla tarihe geçti.

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Atletico Madrid ile Real Sociedad, İspanya La Liga'nın 35. haftasında karşı karşıya geldi.

Metropolitano Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Atletico Madrid'in 4-0'lık üstünlüğü tamamlanan maça Alexander Sörloth damgasını vurdu. 

Mücadelenin henüz 7. dakikasında gol perdesini açan Norveçli, 10 ve 11. dakikalarında arka arkaya iki gol atarak sadece 3 dakika 57 saniyede hat-trick yaptı. 30. dakikada bir gol daha atan Sörloth, bu sezon ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltti. 

Attığı 4 golün yanında Real Sociedad karşısında birde bir şutu direkten döndü.

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#İspanya La Liga#Sörloth#Atletico Madrid

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