Atletico Madrid Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Atletico ile oynadığı son iki maçtan galip ayrılan Bayern, Avrupa arenasında rakibiyle karşılaştığı ilk beş maçta aynı sayıda galibiyet alabilmişti. Atletico, Bayern'i konuk ettiği iki Şampiyonlar Ligi maçını da 1-0'lık skorla kazandı.

İspanya temsilcilerine konuk olduğu son iki Şampiyonlar Ligi maçında mağlubiyet almayan Bayern, daha önceki beş ziyaretinden de yenilgiyle dönmüştü. Atletico Madrid'i çalıştıran Diego Simeone'nin Şampiyonlar Ligi kariyerinde en fazla mağlup olduğu iki rakibinden biri Bayern.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı deplasman maçını toplam 27 gol atarak kazanan Bayern, Kupa 1 tarihindeki en uzun serisini tekrarlamak istiyor. Evinde onyadığı son 24 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birinden mağlup ayrılan Atletico, tek yenilgisini Eylül 2017'de Chelsea'den aldı. Madrid ekibi, bu turnuvanın son şampiyonunu konuk ettiği döt maçın hiçbirini kaybetmedi.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son iki maçta da kalesinde 10+ şut gören Bayern, daha önceki 47 karşılaşmanın ikisinde 10+ şut imkanı vermişti. Bu sezon rakiplerine 28 isabetli şut fırsatı tanıyan Bayern, grup aşamalarında daha yüksek bir sayıya en son 2010/11'de izin vermişti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşayamayan oyuncular arasında Atletico forması giyen Yannick Carrasco'dan daha fazla şut çeken tek isim Kylian Mbappe. Belçikalı kanat oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde 17 maçtır fileleri havalandıramıyor.

Bayern'e transfer olduğu 2014/15'ten bu yana Şampiyonlar Ligi gruplarında en fazla gol atan oyuncu Robert Lewandowski. Polonyalı yıldız, bu karşılaşmada fileleri havalandırdığı takdirde Raul'ü geride bırakarak turnuva tarihinin en golcü oyuncuları sıralamasında üçüncülüğü tek başına ele geçirecek.

Atletico Madrid Bayern Münih Şampiyonlar Ligi saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak.. beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.