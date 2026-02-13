Atletico Madrid, Barcelona'yı farklı devirdi!

Güncelleme Tarihi:
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Atletico Madrid ile Barcelona kozlarını paylaştı. Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Atletico Madrid, 4-0'lık skorla kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Eric Garcia kendi kalesine, 14. dakikada Antoine Griezmann, 33. dakikada Ademola Lookman ve 45+2. dakikada Lookman'ın asistiyle Julian Alvarez kaydetti.
Barcelona, Eric Garcia, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 3 Mart Salı akşamı Camp Nou'da oynanacak.
Lookman attı, Simeone çıldırdı👀— Spor Arena (@sporarena) February 12, 2026
🔊39' Atletico Madrid 3-0 Barcelonapic.twitter.com/OpnD4U37fn