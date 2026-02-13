×
Spor Haberleri

Atletico Madrid, Barcelona'yı farklı devirdi!

Güncelleme Tarihi:

#Kral Kupası#Barcelona#Atletico
Atletico Madrid, Barcelonayı farklı devirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2026 01:13

Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona'yı 4-0 mağlup etti.

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Atletico Madrid ile Barcelona kozlarını paylaştı. Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Atletico Madrid, 4-0'lık skorla kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Eric Garcia kendi kalesine, 14. dakikada Antoine Griezmann, 33. dakikada Ademola Lookman ve 45+2. dakikada Lookman'ın asistiyle Julian Alvarez kaydetti.

Barcelona, Eric Garcia, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 3 Mart Salı akşamı Camp Nou'da oynanacak.

