Atletico Madrid-Barcelona maçında Lookman ezdi geçti, Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti! Dev tepki

Haberin Devamı

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, dün gece Kral Kupası Yarı Final ilk maçında Barcelona'yı konuk etti. Başkent ekibi, rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı ve rövanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı.

İlk gol, 6. dakikada geldi. Ademola Lookman'ın vuruşunda Garcia'ya çarpan top ağlarla buluştu. Gol ilk önce Lookman'a yazıldı ancak ardından Garcia olarak değiştirildi.

1 GOL 1 ASİST

14'te Griezmann, farkı ikiye çıkardı. 33'te Lookman, skoru 3-0'a getirdi. 45+2'de Alvarez farkı dörde çıkarırken bu golün asistini Ademola Lookman yaptı ve yıldız futbolcu böylelikle maçı 1 gol 1 asistle tamamladı.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNDÜ

Nijeryalı futbolcu, kış transfer penceresinde Fenerbahçe'nin kapısından döndü. Oyuncu ile sarı-lacivertli kulüp anlaştı ancak Atalanta, Fenerbahçe'den son anda teminat mektubu isteyince işler değişti. Lookman daha sonra Atleti'ye imza attı.

MURAT SALAR'DAN ADEMOLA LOOKMAN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar geçtiğimiz günlerde Ademola Lookman konusuna değinerek şunları söyledi: "Lookman transferinde, bu sürece dahil oldum. Atalanta kulübü, teminat mektubu istedi. Fenerbahçe kulübü, tarihi boyunca teminat mektubu vermemiştir, almamıştır. Uygulamada, pratikte olan bir şey değil. Hangi bankanın itibarı, 120 yıllık Fenerbahçe kulübünden daha yüksektir? Fenerbahçe’nin itibarının o kağıttan daha fazla olduğunu savunduk. Almak istedik, şartlarımızı zorladık ama literatürde olan bir şey değil. Fenerbahçe ne teminat mektubu vermiştir, ne de almıştır."





Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona'yı 4-0 mağlup etti.



⚽7' Joan Garcia(k.k.)

⚽14' Griezmann

⚽33' Lookman

⚽45+2' Alvarezpic.twitter.com/JSf2T0T7j9 — Spor Arena (@sporarena) February 12, 2026

TARAFTARDAN TEPKİ

Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar, Ademola Lookman'ın dün gece Barcelona'ya karşı şov yapmasının ardından sarı-lacivertli yönetime eleştirilerde bulundu. Sosyal medyada birçok taraftar, teminat mektubunun verilmesi gerektiğini, bu transferin şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyeceğini savundu.

Haberin Devamı