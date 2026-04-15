Atletico Madrid - Barcelona maçı sonrası Diego Simeone'den Lookman'a övgüler! 'Daha önce bu kalitede bir futbolcumuz olmamıştı'

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Atletico Madrid ile Barcelona, 2-0'sını rövanşında karşı karşıya geldi.

Metropolitano'da oynanan müsabakada Barcelona, 2-1 kazanmasına rağmen Atletico Madrid tur atlayan taraf oldu.

Maça hızlı başlayan Barcelona'yı Yamal 4. dakikada öne geçirdi. 24. dakikada ise Ferran Torres'in şık golüyle tura denge geldi. İlk yarı ise Lookman'ın golüyle 2-1'lik Barcelona üstünlüğüyle sona erdi.

⚽ Lookman attı Atletico nefes aldı! Griezmann'dan olağanüstü bir pas!

İkinci yarıya da İspanyol devi hızlı başladı. 53. dakikada Raphinha'nın attığı gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Konuk ekipte 80. dakikada Eric Garcia, VAR kararı sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Haberin Devamı

Diego Simeone'nin ekibi, yarı finalde Sporting - Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Diego Simeone'nin galibiyet sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

Nasıl oynadıklarını gördünüz mü? Ne hızla oynuyorlar! Önemli hatalar yaptık ve bu hatalarla, tüm pas bağlantılarını kurabilen oyuncularıyla bundan faydalandılar ve kontrol etmemiz zorlaştı. Ama 2-0'dayken oyun elimizden kayıp gidebilirdi ve pes edebilirdik. Geri döndük ve tekrar ayağa kalktık. Ve bunu Gimenez, Koke ve Llorente'nin kişiliği, Musso'nun soğukkanlılığı, Giuliano'nun gelişmeye başlaması, Lookman'ın bizi oyuna geri getirmesi sayesinde başardık...

İkinci yarıda oyun dengelendi. Barcelona’nın cumartesi günkü efor sonrası gücünün düşeceğini biliyorduk ve değişiklikler bize enerji verdi. İki taraf da B planını kullandı: onlar Araujo ve Lewandowski ile, biz Sörloth, Nico, Baena ile... Golü bulmaya çok yaklaştılar, biz de kendi fırsatlarımızla. Olağanüstü bir maçtı; stadyuma gelirken otobüste gördüğümüz insanlarla birlikte maça başlamış gibi hissettik.14 yıl oldu ama hala heyecanlanıyorum. Oyunculara inançları, yürekleri ve azimleri için teşekkür ettim. Şimdi dinlenip önümüzdeki maçlara hazırlanacağız.

Haberin Devamı

Lookman hakkında: Hala büyük bir gelişim sürecinde; savunma açısından çok büyük ilerleme kaydetti ve takımda daha fazla sorumluluk alıyor. Ofansif olarak zaten her şeye sahip, daha önce bu kalitede bir futbolcumuz olmamıştı. Lookman baş döndürücü bir oyuncu, daha fazlasını da yapabilir; onu Nijerya formasıyla izledim ve ondan beklediğim de bu.