La Liga'da oynadığı son beş maçın sadece birini kazanabilen Barcelona, tek galibiyetini son karşılaşmada aldı. Diego Simeone'nin Atletico'nun başında olduğu süreçte Madrid ekibine en fazla gol atan isim, Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi. Atletico'yu çalıştıran Diego Simeone'nin La Liga kariyerinde hiçbir maçta mağlup edemediği iki rakibinden biri Barcelona.

Atletico Madrid Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid Barcelona maçı bu akşam saaat 23:00'da başlayacak. Mücadele Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.