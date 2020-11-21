Atletico Madrid Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Barcelona ile oynadığı son 20 La Liga maçını da kazanamayan Atletico, lig tarihinde sadece Real Madrid'e karşı daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamıştı. Barcelona, Atletico'nun yeni stadyumu Wanda Metropolitano'da birden fazla galibiyet alan ilk La Liga takımı olmak istiyor.
La Liga'da oynadığı son beş maçın sadece birini kazanabilen Barcelona, tek galibiyetini son karşılaşmada aldı. Diego Simeone'nin Atletico'nun başında olduğu süreçte Madrid ekibine en fazla gol atan isim, Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi. Atletico'yu çalıştıran Diego Simeone'nin La Liga kariyerinde hiçbir maçta mağlup edemediği iki rakibinden biri Barcelona.
Atletico Madrid Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Atletico Madrid Barcelona maçı bu akşam saaat 23:00'da başlayacak. Mücadele Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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