Atletico Madrid – Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? La Liga zirve yarışında kritik mücadele!

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Bu haftanın en dikkat çekici ve beklenen karşılaşmalarından Atletico Madrid Barcelona maçı bugün ekranlara gelecek. Şampiyonluk yarışı için oldukça büyük öneme sahip olan bu karşılaşma sporseverler tarafından dikkatle takip edilecek. La Liga'da geçen hafta Osasuna karşısında evinde oynayacağı maçı ertelenen Barcelona, maç eksiğiyle Real Madrid’in arkasında 2. sırada yer alıyor. Atletico Madrid ise son olarak Getafe karşısında aldığı sürpriz mağlubiyetle puan tablosunda üçüncü sıraya geriledi. Peki, Atletico Madrid – Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

ATLETİCO MADRİD – BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid ile Barcelona arasında oynanacak olan zorlu karşılaşma, 16 Mart Pazar günü saat 23.00'te başlayacak. Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak Atletico Madrid - Barcelona maçı, S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Molina, Gimenez, Le Normand, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, Alvarez

Barcelona: Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski

Atletico Madrid, 2024-2025 La Liga sezonunun 27. haftasında aldığı 56 puanla 3. sıradaki yerini koruyor. 16 galibiyet, 8 beraberlik ve yalnızca 3 mağlubiyetle mücadele eden Madrid ekibi, şu ana kadar 44 gol atıp 18 gol yedi. Atletico Madrid son olarak Getafe karşısında aldığı sürpriz mağlubiyetle puan tablosunda üçüncü sıraya geriledi.

Barcelona ise La Liga'da 2024-2025 sezonunun 26. haftasında 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle mücadele ediyor. Katalan ekibi, şu ana kadar 71 gol atıp yalnızca 25 gol yedi. La Liga'da geçen hafta Osasuna karşısında evinde oynayacağı maçı ertelenen Barcelona, maç eksiğiyle Real Madrid’in arkasında 2. sırada yer alıyor.