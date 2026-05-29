Atletico Madrid, Barcelona ile dalga geçti! Julian Alvarez...

Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği Julian Alvarez için kulübünden çarpıcı bir hamle geldi.

Atletico Madrid, transfer dedikodularına resmi sosyal medya hesabından yanıt verdi.

La Liga ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Barcelona'ya göndermelerde bulundu.

İşte Atletico Madrid'in üst üste yaptığı paylaşımlar;

"Lamine Yamal için transfer teklifimizi içeren faksı Barcelona'ya gönderdik. Yarınki Bad Bunny konseri için 4 bilet, yıllık ABC gazetesi aboneliği ve bir paket çekirdek. Transfer duyurusunu hazırlamak için yanıtlarını sabırsızlıkla bekliyoruz."

YAMAL'DAN SONRA PEDRI

"Bu ikinci teklifte ufak bir sorun yaşadık. Yarınki konser için biletlerimiz tükendi. Bu yüzden bir önceki teklifimizi pazar günkü konser için 6 biletle güncelliyoruz."

RAPHINHA PAYLAŞIMI

"Üçü bir arada paketini tamamlamak için iyice coştuk, kesenin ağzını açıyoruz. Raphinha bir sezonluğuna bize kiralık olarak geliyor, karşılığında biz de satın alma opsiyonu olmadan Tom Ford ve Smith'i size kiralıyoruz. Reddedilemez bir teklif."

SON AÇIKLAMA

"Atletico Madrid asla böyle bir şey yapmaz. Ancak son aylarda oyuncularımızdan birine yönelik bir yıpratma ve karalama kampanyasına maruz kalıyoruz. Kasıtlı sızdırmalar, yalan haberler, bitmek bilmeyen saygısızlıklar, Katalan medyasının uydurduğu hikayeler, kritik maçlardan önce yapılan telefon görüşmeleri ama tabii ki, Hakemler Kurulu Başkan Yardımcısı'nı maaşa bağlamak veya oyuncu kaydettirmek için siyasi yardımlardan medet ummak da bizim aklımızın ucundan bile geçmezdi. Saygı ve değerler."