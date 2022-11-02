Atletico Madrid, Avrupa kupalarına veda etti

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Şampiyonlar Ligi’nde B Grubu’nda Porto evinde Atletico Madrid’i Taremi ve Eustaquio’nun golleriyle 2-1 yendi.

Konuk ekibin golünü Marcano kendi kalesine attı. Son maçlara lider giren Club Brugge deplasmanda Leverkusen ile 0-0 berabere kaldı. Porto 12 puanla liderliğe yükseldi, Brugge 11 puanla 2. sıraya indi. Atletico 5 puan ve ikili averajla 4. sıraya düşüp, Avrupa’ya veda etti. 3. Leverkusen ise Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek.

Bugünkü maçlar: E Grubu: 23.00 Chelsea-D.Zagreb, Milan-Salzburg, F Grubu: 20.45 Real Madrid-Celtic, Shakhtar-Leipzig, G Grubu: 23.00 Kopenhag-Dortmund, M.City-Sevilla, H Grubu: 23.00 Juventus-PSG, M. Haifa-Benfica.