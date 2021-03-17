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GeriSpor Atletico Madrid 2 golle yıkıldı, Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini kaptı!
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Spor Arena
Haber Giriş: 17.03.2021 - 18:42 | Son Güncelleme:

Atletico Madrid 2 golle yıkıldı, Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini kaptı!

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Atletico Madrid 2 golle yıkıldı, Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini kaptı!

Chelsea, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Atletico Madrid'i rövanşta 2-0 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini aldı. Londra ekibinin galibiyet gollerini 34. dakikada Ziyech ve 90+4. dakikada Emerson kaydetti.

Chelsea ile Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında karşı karşıya geldi.

İlk maçı 1-0 kazanan Chelsea'de 34. dakikada sahneye Hakim Ziyech çıktı.

Faslı futbolcu, Werner'in pasında topu ağlarla havalandırdı ve takımını öne geçirdi.

Son sözü 90+4. dakikada Emerson söyledi ve Chelsea, Atletico Madrid'i 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Atletico Madrid'de Savic, 82. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İLK 11'LER

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rüdiger; James, Kanté, Kovačić, Alonso; Ziyech, Havertz, Werner.

Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savić, Giménez, Lodi; Koke, Saúl; Llorente, Carrasco; Suárez, Félix.

Atletico Madrid 2 golle yıkıldı, Chelsea Şampiyonlar Liginde çeyrek final biletini kaptı

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