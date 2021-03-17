Atletico Madrid 2 golle yıkıldı, Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini kaptı!
Chelsea, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Atletico Madrid'i rövanşta 2-0 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini aldı. Londra ekibinin galibiyet gollerini 34. dakikada Ziyech ve 90+4. dakikada Emerson kaydetti.
Chelsea ile Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında karşı karşıya geldi.
İlk maçı 1-0 kazanan Chelsea'de 34. dakikada sahneye Hakim Ziyech çıktı.
Faslı futbolcu, Werner'in pasında topu ağlarla havalandırdı ve takımını öne geçirdi.
Son sözü 90+4. dakikada Emerson söyledi ve Chelsea, Atletico Madrid'i 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Atletico Madrid'de Savic, 82. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
İLK 11'LER
Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rüdiger; James, Kanté, Kovačić, Alonso; Ziyech, Havertz, Werner.
Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savić, Giménez, Lodi; Koke, Saúl; Llorente, Carrasco; Suárez, Félix.
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