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Futbol
Haber Giriş: 07.03.2020 - 17:18,Son Güncelleme:/

Atletico Madrid 2-2 Sevilla

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İspanya La Liga 27. maç haftasında Atletico Madrid ile Sevilla 2-2 berabere kaldı.

 

Atletico Madrid'in gollerini 32. dakikada penaltıdan Morata ve 36. dakikada Joao Felix atarken Sevilla'nın sayılarını 19. dakikada de Jong ve 43. dakikada penaltıdan Ocampos kaydetti.

Bu sonuçla Sevilla puanını 47'ye, Atletico Madrid ise 45'e çıkardı.

Atletico Madrid 2-2 Sevilla

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