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Atletico Madrid 0-0 Manchester City (Maçın özeti)

#Atletico Madrid#Manchester City#Uefa
Atletico Madrid 0-0 Manchester City (Maçın özeti)

Manchester city, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Atletico Madrid ile rövanşta da 0-0 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Atletico Madrid-Manchester City maçından en özel fotoğraflarAtletico Madrid-Manchester City maçından en özel fotoğraflar
Atletico Madrid-Manchester City maçından en özel fotoğraflar

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid ile Manchester City karşı karşıya geldi.

İlk mücadeleyi 1-0 kazanan Manchester City, Madrid'de rakibiyle 0-0 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı düşük tempoyla geçilirken ikinci devrede Atletico Madrid önemli fırsatları değerlendiremedi.

RAKİP REAL MADRID

Kalesini gole kapatmayı başaran Manchester City, Devler Ligi yarı finalinde Real Madrid'in rakibi oldu.

SAHA KARIŞTI

Maçın 90. dakikasında Foden'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından gerginlik çıktı. Atletico Madrid'in savunma oyuncusu Felipe kırmızı kart gördü.

SIMEONE OYUNCUSUYLA TARTIŞTI

Mücadelenin uzatma dakikalarında da ilginç anlar yaşandı. Simeone, kendi oyuncusu Savic ile tartıştı ve sarı kart ila cezalandırıldı.

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Atletico Madrid 0-0 Manchester City (Maçın özeti)

İLK 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Savić, Felipe, Reinildo, Llorente, Koke, Kondogbia, Lemar, Lodi, Griezmann, Félix

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, De Bruyne, Rodri, İlkay, Mahrez, Silva, Foden 

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#Atletico Madrid#Manchester City#Uefa

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