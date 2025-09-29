Atletico hezimeti sonrası Xabi Alonso'dan Arda Güler itirafı! 'Özür dilerim Arda, hata yaptım!'

Haberin Devamı

La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid, derbi maçta Atletico Madrid'e 5-2 mağlup oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler gösterdiği performansla yenilgiye rağmen pırlanta gibi parladı. Arda'nın Mbappe'ye yaptığı asist, attığı gol ve sebep olduğu penaltıyla Real Madrid'in en çok beğenilen isimlerinden oldu.

Haftaya lider giren Real Madrid, deplasmanda 14. dakikada Robin Le Normand'un golüyle 1-0 geriye düşerken 25. dakikada milli futbolcu Arda Güler'in derinlemesine uzun pasını gole çeviren Kylian Mbappe, eşitliği sağladı.

Real Madrid, 36. dakikada Arda Güler'in golüyle 2-1 öne geçerken 45+3'te Alexander Sörloth, ilk yarının skorunu belirledi ve devreye 2-2 eşitlikle girildi. Atletico Madrid, Julian Alvarez'in 51. dakikada penaltıdan ve 64. dakikadaki golleri ile 90+3'te Antoine Griezmann'ın fileleri havalandırmasıyla karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.

LaLiga'ya 6'da 6 galibiyetle 18 puanla başlayan Real Madrid, 7. haftada ilk yenilgisiyle acı bir skorla tanıştı.

İSPANYA'DA GÜNDEM ARDA GÜLER

Maçta 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Arda Güler ise yenilgiye rağmen Real Madrid cephesinde en çok konuşulan isim oldu. İspanyol medyasından Defense Central ise Arda Güler'in Xabi Alonso'yla yaşadığı değişimi, Arsenal'e muhtemel transferini ve Mbappe'yle uyumunu değerlendiren bir haber paylaştı. Defense Central'in Atletico Madrid maçı sonrası Arda için yaptığı değerlendirme şöyle;

'HER ŞEY BOŞA GİDEBİLİRDİ!'

Şu an için Xabi'nin orta sahada yaptığı en büyük değişiklik, Arda'nın Carlo Ancelotti yönetiminde daha çok kanat oyuncusu olarak görev yapmasının ardından, Türk oyuncuyu saf bir orta saha oyuncusuna dönüştürmesidir. Top kontrolünde keskin bir göze sahip olan sol ayaklı oyuncu, harika bir vizyona sahip ve galibiyet getiren paslar atma yeteneği, Madrid'in geleceği söz konusu olduğunda büyük bir avantaj. Henüz 20 yaşında olan Arda Güler, kilit bir oyuncu olmaya aday. Şimdi bu durumda ancak bu yaz her şey boşa gidebilirdi.

‘AZ DAHA ARSENAL’E GİDİYORDU’

Arda Güler, son transfer döneminde Madrid'den ayrılmaya çok yakındı. Türk oyuncu, Ancelotti yönetiminde çok az fırsat bulduktan sonra oynama şansı arayışına girdi ve Arsenal, uygun bir seçenek olarak ortaya çıktı. Arteta'nın takımı, Declan Rice, Martín Odegaard ve Bukayo Saka gibi isimlerin yer aldığı ve son olarak Martín Zubimendi'nin de katıldığı güçlü orta sahasını daha da güçlendirmek amacıyla Real Madrid'in 15 numaralı oyuncusunu hedefledi.

Ancak anlaşma hiçbir zaman gerçekleşmedi. Xabi, Türk oyuncuyu Madrid'de kalması konusunda ikna etmede önemli bir rol oynadı. Arda Güler, bir gol attığı Kulüpler Dünya Kupası'nda önemli bir performans sergiledi ve son aylarda daha da iyiye gitti. Oyuncu, İspanya'ya geldiğinden beri önemli ölçüde ilerleyen fiziksel kondisyonunu geliştirmeye devam etti ve büyük bir yetenek ortaya koydu.

ARDA GÜLER VE MBAPPÉ, LÜKS BİR İKİLİ

Cumartesi günü Metropolitano'da Arda Güler'in Real Madrid'in yıldız oyuncusu olarak takımının ikinci golünü attığı maçta görüldüğü gibi, orta saha oyuncusu önemli ölçüde gelişti ve kendisini gerçek bir usta yapan bir takım hareketler sergiledi. Ancak, şüphesiz Real Madrid taraftarlarını en çok heyecanlandıran şey, Atlético Madrid savunması tarafından kuşatma altına alındığı bir pozisyonu fırsata çevirerek asist yaptığı Kylian Mbappé ile kurduğu mükemmel uyumdu.

CRISTIANO RONADO&MESUT ÖZİL İKİLİSİ GİBİ

Birçok kişi, Cristiano Ronaldo ve Mesut Özil'in on yıldan fazla bir süre önce kurdukları ortaklığı anımsatan bu birleşmeyi şimdiden çok sevdi. Nitekim Alman oyuncu, Arda Güler gibi Türk kökenliydi ve Real Madrid’de üç yıl geçirdikten sonra Arsenal'e transfer oldu. Ancak, birkaç kez kamuoyuna da açıkladığı gibi, bu transferden dolayı bir miktar pişmanlık duyuyor.

'XABİ ALONSO, ARDA'DAN ÖZÜR DİLEDİ'

Ayrıca yine Defensa Central'de yer alan habere göre; “Xabi Alonso, maç sonrası Arda Güler'den özür diledi" başlığıyla verilen habere göre; başarılı teknik adam, yıldız oyuncuyla yaptığı konuşmada "Belki bir hata yaptım, seni oyundan almamalıydım" ifadelerini kullandı.