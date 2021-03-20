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GeriBasketbol Atlanta Hawks'ta 14'ü basketbolcu 36 kişilik ekip Kovid-19 aşısı oldu
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 20.03.2021 - 15:47 | Son Güncelleme:

Atlanta Hawks'ta 14'ü basketbolcu 36 kişilik ekip Kovid-19 aşısı oldu

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Atlanta Hawks'ta 14'ü basketbolcu 36 kişilik ekip Kovid-19 aşısı oldu

Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden (NBA) Atlanta Hawks'ta forma giyen oyuncular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık ve güvenlik tedbirlerini artırmak amacıyla 14'ü basketbolcu olmak üzere 36 kişilik Atlanta Hawks ekibine aşının ilk dozunun yapıldığı belirtildi.

Georgia eyaletinin Kovid-19 aşısı için gereken sağlık kriterlerine uymayan adı açıklanmayan 3 basketbolcu ise aşı olamadı. Eyalet kriterlerine göre, vücut kitle endeksi 25'in üzerinde olanlar aşı yaptırabiliyor.

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Atlanta Hawks, New Orleans Pelicans'ın ardından basketbolcu ve teknik ekibine aşı yaptıran ikinci NBA kulübü oldu.

 

Atlanta Hawksta 14ü basketbolcu 36 kişilik ekip Kovid-19 aşısı oldu

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