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Atınç Nukan, Göztepe'den ayrılmak istemiyor

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#Göztepe#Atınç Nukan#Süper Lig
Atınç Nukan, Göztepeden ayrılmak istemiyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 11:43

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek Göztepe iskelet kadrosunu korumak için çalışmalarını hızlandırdı.

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Daha önce sol beki kaptan İsmail Köybaşı ve Nijeryalı orta saha Antony Dennis ile sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılarda, takım kaptanlarından stoper Atınç Nukan’ın da Göz-Göz’de kalmak istediği belirtildi.

Sarı-kırmızılı yönetimi le Southampton’ın Wembley Stadı’nda Leeds United ile oynadığı Championship Play-Off finaline giden tecrübeli oyuncu, kalma talebini iletti.

Atınç Nukan, Göztepeden ayrılmak istemiyor

Göztepe’de çok mutlu olduğunu dile getiren Atınç’ı kurmayların da bırakmak istemediği ifade edildi.

Bu sezon yedek kalmasına rağmen hiçbir sorun çıkarmayan tecrübeli savunmacıyla bir aksilik olmazsa nikah tazelenecek.

Göztepe’ye 2019-2020 sezonunda gelen Atınç Nukan, bu sezonun ikinci devresine kadar düzenli olarak forma giydi. Teknik direktör Stanimir Stoilov’un göreve gelmesiyle yedek kulübesine çekilen oyuncu, bin 213 dakika süre alıp 2 kez ağları sarstı. Teknik ekibin de önümüzdeki sezon Atınç’tan faydalanmayı düşündüğü kaydedildi.

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#Göztepe#Atınç Nukan#Süper Lig

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