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Atilla Szalai için Süper Lig iddiası! İstanbul'a gelecek

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#Süper Lig#Atilla Szalai#Kasımpaşa
Atilla Szalai için Süper Lig iddiası İstanbula gelecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 19:09

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Atilla Szalai'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceği öne sürüldü.

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2021-2023 yılları arasında Ülkemizde Fenerbahçe formasını terleten Atilla Szalai'nin Süper Lig'e geri dönmeye hazırlandığı iddia edildi.

KASIMPAŞA İDDİASI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hoffenheim forması giyen Atilla Szalai, Kasımpaşa ile görüşmek için hafta içinde İstanbul'a gelecek.

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12.7 MİLYONA TRANSFER OLMUŞTU

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 2.5 sezonda 84 maça çıkan Szalai, 2023-24 sezonun başında 12.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Alman ekibi Hoffenheim'a transfer olmuştu.

GÜNCEL DEĞERİ 1.7 MİLYON

Alman ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan Macar savunmacının güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon Euro.

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#Süper Lig#Atilla Szalai#Kasımpaşa

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