Atilla Szalai için Süper Lig iddiası! İstanbul'a gelecek

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2021-2023 yılları arasında Ülkemizde Fenerbahçe formasını terleten Atilla Szalai'nin Süper Lig'e geri dönmeye hazırlandığı iddia edildi.

KASIMPAŞA İDDİASI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hoffenheim forması giyen Atilla Szalai, Kasımpaşa ile görüşmek için hafta içinde İstanbul'a gelecek.

12.7 MİLYONA TRANSFER OLMUŞTU

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 2.5 sezonda 84 maça çıkan Szalai, 2023-24 sezonun başında 12.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Alman ekibi Hoffenheim'a transfer olmuştu.

GÜNCEL DEĞERİ 1.7 MİLYON

Alman ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan Macar savunmacının güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon Euro.