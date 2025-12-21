×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Atılay Canel: 'Teknik ekip olarak görevi bıraktık!'

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Karagümrük#Atılay Canel#Alanyaspor
Atılay Canel: Teknik ekip olarak görevi bıraktık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 17:40

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, ligin ikinci yarısında kulübün yeni bir yapılanma içine gireceğini belirterek, "Biz de bu yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için teknik ekip olarak görevi bıraktık." dedi.

Haberin Devamı

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna durgun başladıklarını ve akabinde de golü yediklerini söyledi.

İkinci yarı biraz toparlanır gibi olduklarını anlatan Canel, "Ama bir anlık yan hakemin sakatlanması, oyuncularımızın konsantrasyon kaybetmesiyle taçtan gelen bir pozisyonla golü yedik." diye konuştu.

"YENİDEN YAPILANMAYA YARDIMCI OLMAK İÇİN TEKNİK EKİP OLARAK GÖREVİ BIRAKTIK"

Canel, ligin ikinci yarısında kulübün yeni bir yapılanma içine gireceğini aktararak, "Biz de bu yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için teknik ekip olarak görevi bıraktık. İnanıyorum ki bu yeniden yapılanma ile çok iyi futbolcular, oyuncular gelecektir ve Karagümrük takımı ligde kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınAcun Ilıcalının Hull Citysi, 300 milyon euroluk dev ödüle koşuyorAcun Ilıcalı'nın Hull City'si, 300 milyon euroluk dev ödüle koşuyor!Haberi görüntüle

Fatih Karagümrük formasının ağırlığını kaldıramayan oyuncularla da yolların ayrılacağını dile getiren Canel, herkese teşekkür etti.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Karagümrük#Atılay Canel#Alanyaspor

BAKMADAN GEÇME!