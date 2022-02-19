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Atila Gerin: "Kulüp sıkıntılı günlerden geçiyor..."

#Yeni Malatyaspor#Atila Gerin#Süper Lig
Atila Gerin: Kulüp sıkıntılı günlerden geçiyor...

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Atila Gerin, Antalyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 3 puanı almak için mücadele ettiklerini ancak başarılı olamadıklarını belirterek, "Kulüp sıkıntılı günlerden geçiyor” dedi.

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Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Antalyaspor’a 2-1 yenilerek 15 maçtır galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor’da Teknik Sorumlusu Atila Gerin karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede kulüp olarak zor günler geçirdiklerini söyledi.

Kendi sahalarında 3 puan almayı arzulayan taraf olduklarını belirten Gerin, çıkış için önemli olan bu maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Kulüp olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirten Gerin, “Zor şartlarda hazırlanıyor, durumumuz sıkıntılı. Şansız bir gol ile başlayınca oyundan geriye düştük. Sonuna kadar mücadele verdik golü de bulduk, direkten dönen topumuz da var, mücadele ettik ama şansızlığımız devam ediyor. Ligde matematiksel olarak şansımız halen devam ediyor. Bir yerden bu durumu çevirmek için arkadaşlarımız da mücadele veriyor” ifadelerine yer verdi.

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Bir basın mensubunun futbolcuların karşılaşma başında yaptığı sessiz protestoyu sorması üzerine Teknik Sorumlu Gerin, “Kulüp sıkıntılı günlerden geçiyor. Futbolcuların karşılaşmaya bu şekilde başlayacaklarını ben de kulübede öğrendim. Sonuçta futbolcular bu işi ekmek parası için yapıyor. Normalde olmaması gereken işler. Daha iyi konsantre olarak maça çıkmamız lazım, ama bir sıkıntı olduğu doğru” diyerek cevap verdi.

Maçtan önce takımın 2 gündür antrenmanlara çıkmadığı sorusuna da cevap veren Gerin, “Yönetimle görüşmeler sürüyor. Gerek Adem Büyük hocamız gerekse de diğer arkadaşlar yönetimle görüşüyor. Başkan da geldi zaten burada. Bu görüşmelerden sonuç almaya çalışıyoruz. Netice de ortak bir noktada buluşacağız” dedi.

Bundan sonra da futbolcuların antrenmanlara çıkıp çıkmayacağı sorusu üzerine de Gerin, “Matematiksel olarak her şey bitmedi. Oyuncularla şimdi gidince tesiste konuşuruz, hepsinin işi bu çünkü. Antrenmansız oynamak zor çünkü. Bunu da yönetimle ciddi bir şekilde görüşeceğiz. Bu işi bugün sonuca bağlarız” diye konuştu.

Atila Gerin: Kulüp sıkıntılı günlerden geçiyor...

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#Yeni Malatyaspor#Atila Gerin#Süper Lig

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