Atıcılıkta 15 Temmuz dolayısıyla 3 ayrı organizasyon düzenlenecek!

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ateşli Silahlar Gençler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası, Mersin'de 15-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

17-19 Temmuz tarihlerinde Bursa ve Konya'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası Trap Bölgesel Lig 1. ve 2. bölge organizasyonları gerçekleştirilecek.

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