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GeriDiğer Atıcılıkta 15 Temmuz dolayısıyla 3 ayrı organizasyon düzenlenecek!
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Haber Giriş: 03.07.2020 - 15:51,Son Güncelleme:

Atıcılıkta 15 Temmuz dolayısıyla 3 ayrı organizasyon düzenlenecek!

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Atıcılıkta 15 Temmuz dolayısıyla 3 ayrı organizasyon düzenlenecek!
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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla 3 ayrı organizasyon düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ateşli Silahlar Gençler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası, Mersin'de 15-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

17-19 Temmuz tarihlerinde Bursa ve Konya'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası Trap Bölgesel Lig 1. ve 2. bölge organizasyonları gerçekleştirilecek.

 

Atıcılıkta 15 Temmuz dolayısıyla 3 ayrı organizasyon düzenlenecek

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