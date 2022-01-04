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Atiba Hutchinson'dan sportif direktörlük yanıtı

#Atiba#Beşiktaş#Antalyaspor
Atiba Hutchinsondan sportif direktörlük yanıtı

Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın Antalyaspor ile Süper Kupa'da karşılaşacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu.

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Fraport TAV Antalyaspor’un iyi bir takım olduğunu belirten Atiba, "Önemli bir maç için buradayız. Bize karşı iyi oynayan bir takım Antalyaspor. Kupayı kazanmak için çalışacağız. Buraya bunun için geldik. Özel ve önemli bir maç olacak. Biz bu galibiyet için her şeyimizi vereceğiz. Umarız galip gelen taraf biz olur ve yılın ilk kupasını kazanmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı ekipte koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncuların kendilerini nasıl etkilediği üzerine gelen bir soruya ise Kanadalı oyuncu, "Dünya olarak çok zorlu bir sürecin içerisindeyiz. Biz sporcular olarak profesyonel kalmalı, hazır olmalı ve elimizden geleni yapmalıyız. Umarım bir an önce herkes sağlığına kavuşur, güvende olur ve bu zorlu süreçten bir an önce kurtuluruz" cevabını verdi. 

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM"

Beşiktaş’ta sportif direktör olma konusunu şu anda düşünmediğini ve yarınki final karşılaşmasına odaklandığını belirteren tecrübeli oyuncu, "Yarın önemli bir maçımız var. Önümüzdeki maça odaklanmış durumdayım. Takıma bu sezon yardım edebilmek için elimden geleni yapmak istiyorum. Sıkı çalışıp ligi en iyi sırada bitirmek, şu anda odaklandığım şey. Gelecekteki konularla ilgili olarak zamanı gelince düşünürüm" dedi.

Süper Kupa finalinin Doha’da düzenlenmesi ile ilgili olarak da düşüncelerini paylaşan Atiba Hutchinson, "Burada olmak güzel. Ayrıca burada bir Dünya Kupası da düzenlenecek. Şehir için de iyi bir prova şansı bu. Buradaki misafirperverlikten dolayı mutluyuz. Az sonra da idmanda stadı ve zemini göreceğiz. Yarın da iki özel takım karşı karşıya gelecek ve iyi de bir maç olacaktır" açıklamasında bulundu.

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#Atiba#Beşiktaş#Antalyaspor

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