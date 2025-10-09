Atiba Hutchinson'dan şampiyonluk itirafı: 'Tökezlemeye başladık'

Haberin Devamı

Beşiktaş formasını 2013-23 arasında tam 10 sezon giyen ve kulübün efsaneleri arasına giren Atiba Hutchinson, Socrates dergiye konuk oldu. Alain Digbeu'nun sorularını yanıtlayan Hutchinson, Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı sorusuna da cevap verdi.

Beşiktaş taraftarını anlatmaya başlayan Atiba, "Beşiktaş'ta taraftar kitlesi inanılmaz, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da bu böyle. Bildiğin gibi Türkler, her yerdeler, bu yüzden taraftar kitlesi çok büyük. Bu kulübü temsil etme şansım olduğu için çok şanslıydım. O stadyumda oynamak, kariyerimde hatırladığım en iyi anlardan. Her maç dolu stadyumlar, atmosfer, gürültü, sahaya çıkmadan önce hissettiğin duygu... Her maç sanki Şampiyonlar Ligi gecesi gibiydi."

Haberin Devamı

"OLUMSUZ YANI İSE..."

"Olumsuz yanlardan biri ise, üzerindeki baskı çok büyük; her zaman performans göstermeye hazır olman gerekiyor. Birçok ülkede maç bittikten sonra bir sonraki maça geçersin ya da istediğini yapabilirsin. Ama burada işler tamamen farklı. İşler kötü giderse, takım kaybederse birkaç gün sessiz kalmak zorundasın. Herkes sürekli seni izliyor ve en iyini gösterdiğinden emin olmak istiyor; her zaman performans göstermek zorundasın. Her şey çok kritik burada."

"JOSE SOSA, KENDİ GOLÜNÜ DÜŞÜNMEZ"

Birlikte forma giydiği Jose Sosa hakkında değerlendirmede bulunan tecrübeli isim, "Jose Sosa... Kalite. Görüşü çok iyi, hep pas vermeyi sever. Kendi golünü düşünmez, daha çok birini hazırlar. Ama sadece bunlar değil, savunmaya yardım etmek için de çok çalışırdı. Geri gelip takımına bu kadar yardım eden pek fazla 10 numara yoktur." dedi.

"BEŞİKTAŞ'TAKİ EN ZOR ŞAMPİYONLUK"

Hutchinson; 'Beşiktaş'ta yaşadığın zor şampiyonluk hangisiydi?' sorusuna,

"2020-21 sezonundaki şampiyonluk en zoruydu. Kadroda çok büyük isimler yoktu ve gerçekten bizden fazla bir beklenti de yoktu. Ama bir anda sezon boyunca çok iyi bir performans sergilemeye başlamıştık. Sezonun sonuna doğru, şampiyonluğu garantilememiz gereken yerde tökezlemeye başladık. Son 5-6 maçla birlikte baskı da gelmeye başladı. Ben de o dönem deneyimli oyunculardan biriydim ve kaptandım, bu yüzden üzerimde ekstra bir baskı hissettim.

Haberin Devamı

Bence o şampiyonluk bizim için çok değerliydi. Son maçta. son anda kazandık. Tam bir 'roller coaster' gibiydi. Ve sonunda o son düdükle şampiyon olduğunu bilmek, inanılmaz bir rahatlamaydı." yanıtını verdi.

O mu bu mu sorularında kendisine yöneltilen 'Şenol Güneş mi, Sergen Yalçın mı?' sorusuna ise, "Şenol Güneş'le üst üste kazandık, onu söyleyeceğim." dedi.

"SANIRIM FENERBAHÇE"

'Galatasaray deplasmanı mı, Fenerbahçe deplasmanı mı?' sorusuna ise Atiba Hutchinson'ın yanıtı: "Sanırım Fenerbahçe deplasmanı."