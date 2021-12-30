Atiba Hutchinson'dan Önder Karaveli sözleri! "Aramızda iyi bir iletişim var"

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Önder Karaveli ile iyi bir uyum yakaladıklarını kaydeden Atiba, "Bizim için iyi bir maçtı. Yılı iyi bitirdik. Maçın başından niyetimizi belli ettik. İyiydik ve iyi organize olduk. Şanslar da bulduk ancak kendi adımıza bu azdı. Rakibimize de az pozisyon verdik. Önder Karaveli ile aramızda iyi bir iletişim var. Birbirimizin fikirlerini dinliyoruz. Üzerinde düşüneceğimiz çok şey var. Bu yılı iyi bitirdik. Önümüzde Süper Kupa maçı var onu da kazanarak moral kazanmak istiyoruz. Maç maç bakıp galibiyet serisi yakalamak istiyoruz yeni yılda." diye konuştu.

Rıdvan Yılmaz'la forma rekabetine ilişkin konuşan Umut Meraş, "İyi mücadele ettik. Her geçen gün oyunumuzun üzerine koymaya çalışıyoruz. Önümüzde Süper Kupa maçı var. O maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Rıdvan ile aramızda ağabey-kardeş ilişkisi var. Rıdvan olan rekabetim tatlı bir rekabet. Bugün ben oynarım, yarın Rıdvan oynar. Önemli olan takımın kazanması." dedi.

Beşiktaş için sahada elinden geleni yaptığını söyleyen Serdar Saatçı, "Vida saha içerisinde bir ağabey gibi. Aramız iyi. Saha içerisinde her zaman yardımcı oluyor, konuşuyor. Kendimi konuşmayı çok sevmem ama şunu biliyorum. Beşiktaş arması ile sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Daha gencim, önümde uzun bir yol var." şeklinde konuştu.