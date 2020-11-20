MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAtiba Hutchinson Türkçe konuşursa...
GeriFutbol Atiba Hutchinson Türkçe konuşursa...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 20.11.2020 - 13:39 | Son Güncelleme:

Atiba Hutchinson Türkçe konuşursa...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, Türkçeye Giriş:101 programında Türkçe konuştu, keyifli anlar ortaya çıktı.

Atiba Hutchinson, Kartal Kayra Yılmaz ve Utku Yuvakuran ile birlikte Türkçeye Giriş:101 programında ter döktü.

Türkçe kelimeleri okunuşunu ve anlamını öğrenen Kanadalı oyuncunun telaffuzları, keyifli anlara sahne oldu.

Atiba Hutchinson Türkçe konuşursa...

Atiba Hutchinson Türkçe konuşursa...

 

Atiba Hutchinson Türkçe konuşursa...

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle