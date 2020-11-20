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Atiba Hutchinson Türkçe konuşursa...
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, Türkçeye Giriş:101 programında Türkçe konuştu, keyifli anlar ortaya çıktı.
Atiba Hutchinson, Kartal Kayra Yılmaz ve Utku Yuvakuran ile birlikte Türkçeye Giriş:101 programında ter döktü.
Türkçe kelimeleri okunuşunu ve anlamını öğrenen Kanadalı oyuncunun telaffuzları, keyifli anlara sahne oldu.
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