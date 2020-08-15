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GeriFutbol Atiba Hutchinson: Tekrar burada olduğum için çok mutluyum
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 23:14,Son Güncelleme:

Atiba Hutchinson: Tekrar burada olduğum için çok mutluyum

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Atiba Hutchinson: Tekrar burada olduğum için çok mutluyum
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Beşiktaş ile sözleşmesini 1 yıl uzatan tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson, tekrar takımla birlikte olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ta yeni 1 yıllık sözleşme imzalayan Atiba Hutchinson, bugün gerçekleştirilen antrenmanda kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Tekrar takımda olduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Tekrar burada olmak güzel. Tekrar arkadaşlarımla beraberim. Birkaç idman kaçırdım ama bugün topa dokunabildim. Gelecek ne getirecekse ona hazırlanıyoruz, çok pozitifiz, çok olumluyuz, iyi de çalışıyoruz. PAOK maçını dört gözle bekliyoruz. İyi bir eşleşme bizim için. Zor olsa da iyi çalışıyoruz. Birbirini tanıyan bir ekip var, yeni gelenler de uyum sağlayınca daha da iyi olacağız. Maçı iyi geçmeyi istiyoruz" diye konuştu.

Atiba taraftarlar hakkında ise "Onlara çok teşekkür ediyorum. Beni ne kadar çok sevdiklerini biliyorum, duygularımız karşılıklı" dedi.

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